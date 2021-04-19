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Волков подводит аудиторию под закон о финансировании экстремистской деятельности
ФБА «Экономика сегодня»  / 
Политика

Волков подводит аудиторию под закон о финансировании экстремистской деятельности

Соратники Алексея Навального пытаются сделать все возможное, чтобы максимально поломать судьбы людей ради финансовой и политической поддержки со стороны Запада.

Леонид Волков призывает сторонников продолжать спонсировать ФБК (признан иноагентом в РФ) даже в случае признания организации экстремистской. По мнению Сергея Маркова, соратники Алексея Навального пытаются сделать все возможное, чтобы максимально поломать судьбы людей ради финансовой и политической поддержки со стороны Запада.

В эфире канала «Навальный LIVE» менеджер проектов ФБК объяснил подписчикам, как действовать в том случае, если фонд будет признан экстремистской организацией. По словам Волкова, отписываться от донатов и опасаться, что на доноров ФБК возбудят уголовные дела, не стоит. Максимум, что может произойти, как утверждает соратник Навального, — это блокировка счетов организации, после чего все переводы будут возвращаться обратно.

При этом Волков умолчал о том, что за спонсирование экстремистских организаций законодательством предусмотрена уголовная ответственность. Согласно ст. 282.3 УК РФ («Финансирование экстремистской деятельности»), предоставление денежных средств, заведомо предназначенных для финансирования подобной организации, наказывается штрафом в размере от 300 до 700 тысяч рублей либо принудительными работами на срок от одного года до четырех лет, либо лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Таким образом, призывая к продолжению спонсирования ФБК, Леонид Волков в очередной раз подталкивает людей, поддерживающих Алексея Навального и его структуры, к нарушению закона. Как считает генеральный директор «Института политических исследований» Сергей Марков, действия основных руководителей ФБК, в том числе исполнительного директора Владимира Ашуркова и главы отдела расследований Марии Певчих, направлены на провоцирование арестов среди их сторонников.

По мнению эксперта, эти провокации позволяют руководству ФБК получать больше денег от западных фондов, а также добиваться, чтобы их принимали на более высоком уровне в Европарламенте и Совете Европы. Именно поэтому они призывают своих сторонников к нарушению закона в ходе массовых акций протеста.

«Их задача — максимально спровоцировать. Чем больше арестовано людей, тем лучше для них, тем выше поддержка со стороны Запада в отношении их действий, тем больше политический и финансовый объем их проекта. Абсолютно бессовестные люди. Это просто, можно сказать, банда трех — Ашурков, Певчих, Волков — абсолютные негодяи», — подчеркнул Сергей Марков.

Политолог также добавил, что у людей, принимающих участие в митингах, организованных Волковым и ближайшими соратниками Навального, полностью отсутствует чувство собственного уважения. По его мнению, чтобы выходить на эти протестные акции, «нужно быть полным ничтожеством, с точки зрения личности».

Команда основателя ФБК неоднократно призывала своих сторонников к противозаконным действиям, после чего многие из них оказывались под арестом. В преддверии зимних митингов Леонид Волков обещал, что всем задержанным будет оказана финансовая и юридическая помощь, но по факту люди не получали никакой поддержки, а после завершения протестов соратники Навального просто о них забывали.

навальный фбк митинги иноагент
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