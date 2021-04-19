Глава МИД Турции и посол РФ обсудили сотрудничество в сфере туризма

Анкара, 19 апреля. Состоялась встреча министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и посла Российской Федерации в стране Алексея Ерхова.

Стороны обсудили двусторонние отношения, а также региональные проблемы. Отдельного внимания удостоилось сотрудничество государств в туристической сфере, написал Чавушоглу в социальной сети Twitter.

Власти России приняли решение ограничить регулярные и чартерные рейсы в Турцию из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, вызванной ситуацией с коронавирусом. Турки были шокированы таким решением, ведь российские туристы приносят им больше всего дохода.

Заменить Турцию в качестве зарубежного направления, куда могут отправиться отечественные путешественники, могут Кипр или Греция. Не исключены и варианты поездок в Египет и Тунис, информирует «Ридус».