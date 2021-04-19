«Хрю-хрю»: неизвестные в США подбросили свиную голову к дому свидетеля в деле Флойда

Санта-Роса, 19 апреля. Неизвестные люди подбросили отрезанную голову свиньи и измазали кровью дом свидетеля защиты по делу убийцы Джорджа Флойда. Одетые в черное злоумышленники бежали прежде чем приехала полиция, сообщили власти калифорнийского города Санта-Роса.

На прошлой неделе на судебных слушаниях по делу экс-полицейского Дерека Шовина выступил его отставной коллега, полицейский эксперт Барри Бродд. Он считает, что обвиняемый не применял избыточной силы при задержании Флойда, и смерть афроамериканца стала результатом трагического стечения обстоятельств.

Santa Rosa Police Department /

В измазанном кровью доме Бродд не живет уже годы — голова свиньи на крыльце и кровавые разводы на стенах достались постороннему человеку.

Через 45 минут произошла вторая акция с кровью — предположительно та же группа людей залила красной жидкостью городскую скульптуру в виде ладони, лежащей напротив торгового центра «Санта-Роса-плаза». К окровавленной руке положили табличку с надписью Oink Oink — «хрю-хрю».

Santa Rosa Police Department /

Полиция Санта-Росы считает очевидным, что акты вандализма стали ответом на показания Барри Бродда в ходе слушаний. При этом начальник управления Райнер Наварро еще 13 апреля открестился от слов полицейского эксперта, объявив, что «заявления мистера Бродда не отражают ценности и убеждения полиции Санта-Росы». В атаке подозревают активистов движения Антифа.

Chauvin defense use-of-force expert Barry Brodd says a "perfectly compliant" suspect would have been "resting comfortably" on pavement during an arrest.



Steve Schleicher, prosecutor: "So attempting to breathe while restrained is being slightly non-compliant?"



Brodd: "No." pic.twitter.com/lJnntpix3G — CBS News (@CBSNews) April 13, 2021

В ходе слушаний Бродд объявил, что действия Дерека Шовина в день смерти Джорджа Флойда были «оправданными» и он действовал «в рамках разумного применения силы». Афроамериканец, по его мнению, «не подчинялся», поскольку «не лег спокойно на асфальт».

Заявления стали важным доводом в защиту экс-полицейского и вызвали бурю ненависти в соцсетях: Барри Бродда называют «социопатом, которому хочется разбить лицо», «тупым расистским ублюдком», «куклуксклановцем» и «наверняка сторонником Трампа».

Barry Brodd is a sadistic sociopath and his face is imminently punchable — Senior Manager of Antifa Branch #1312 (@samuelrburns) April 14, 2021

Как отмечает Voice of America, Бродд длительное время обучал полицейских и выполнял обязанности эксперта в делах, связанных с полицейским насилием. На суде он настаивал на том, что на дело Флойда и Шовина следует смотреть под другим углом:

«Очень легко сидеть здесь и осуждать действия офицера полиции. Однако куда сложнее поставить себя на его место».

Эти заявления также были встречены критикой. Бродда обвинили в том, что это он «является проблемой», поскольку по крайней мере с 2004 года обучал полицейских в соответствии со своими убеждениями.

He has been TRAINING police since 2004! Any case he was involved in needs to be reviewed. He is such a scumbag. How many officers were trained by him and how many of them have discipline problems. BRODD IS THE PROBLEM. — I am an antifa (@nastystacface) April 13, 2021

Полиция Санта-Росы открыла расследование из-за случая вандализма.