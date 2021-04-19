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«Хрю-хрю»: неизвестные в США подбросили свиную голову к дому свидетеля в деле Флойда
Федеральное агентство новостей  / 
Весь мир

«Хрю-хрю»: неизвестные в США подбросили свиную голову к дому свидетеля в деле Флойда

Полицейский эксперт Барри Бродд заявил в суде, что действия экс-полицейского Дерека Шовина были полностью оправданы.

Санта-Роса, 19 апреля. Неизвестные люди подбросили отрезанную голову свиньи и измазали кровью дом свидетеля защиты по делу убийцы Джорджа Флойда. Одетые в черное злоумышленники бежали прежде чем приехала полиция, сообщили власти калифорнийского города Санта-Роса.

На прошлой неделе на судебных слушаниях по делу экс-полицейского Дерека Шовина выступил его отставной коллега, полицейский эксперт Барри Бродд. Он считает, что обвиняемый не применял избыточной силы при задержании Флойда, и смерть афроамериканца стала результатом трагического стечения обстоятельств.

Облитая кровью дверь бывшего дома полицейского эксперта
Santa Rosa Police Department  / 

В измазанном кровью доме Бродд не живет уже годы — голова свиньи на крыльце и кровавые разводы на стенах достались постороннему человеку.

Через 45 минут произошла вторая акция с кровью — предположительно та же группа людей залила красной жидкостью городскую скульптуру в виде ладони, лежащей напротив торгового центра «Санта-Роса-плаза». К окровавленной руке положили табличку с надписью Oink Oink — «хрю-хрю».

Окровавленная рука перед Санта-Роса-плаза
Santa Rosa Police Department  / 

Полиция Санта-Росы считает очевидным, что акты вандализма стали ответом на показания Барри Бродда в ходе слушаний. При этом начальник управления Райнер Наварро еще 13 апреля открестился от слов полицейского эксперта, объявив, что «заявления мистера Бродда не отражают ценности и убеждения полиции Санта-Росы». В атаке подозревают активистов движения Антифа.

В ходе слушаний Бродд объявил, что действия Дерека Шовина в день смерти Джорджа Флойда были «оправданными» и он действовал «в рамках разумного применения силы». Афроамериканец, по его мнению, «не подчинялся», поскольку «не лег спокойно на асфальт».

Заявления стали важным доводом в защиту экс-полицейского и вызвали бурю ненависти в соцсетях: Барри Бродда называют «социопатом, которому хочется разбить лицо», «тупым расистским ублюдком», «куклуксклановцем» и «наверняка сторонником Трампа».

Как отмечает Voice of America, Бродд длительное время обучал полицейских и выполнял обязанности эксперта в делах, связанных с полицейским насилием. На суде он настаивал на том, что на дело Флойда и Шовина следует смотреть под другим углом:

«Очень легко сидеть здесь и осуждать действия офицера полиции. Однако куда сложнее поставить себя на его место».

Эти заявления также были встречены критикой. Бродда обвинили в том, что это он «является проблемой», поскольку по крайней мере с 2004 года обучал полицейских в соответствии со своими убеждениями.

Полиция Санта-Росы открыла расследование из-за случая вандализма.

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