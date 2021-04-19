Иосиф Кобзон «предсказал» закрытие границ РФ с Турцией и Танзанией еще в 1978 году

Москва, 19 апреля. Народный артист СССР, российский певец Иосиф Кобзон «предсказал» закрытие границ России с Турцией и Танзанией еще 43 года назад, заявил шоумен Гарик Харламов.

Комик опубликовал небольшую вырезку с выступлением Кобзона, где артист поет песню «Летят перелетные птицы». Согласно тексту песни, русскому человеку по душе родная страна, а поездки в Турцию или Африку ему не нужны.

«А я остаюся с тобою, родная моя сторона. Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна», — спел Кобзон в своей песне еще в 1978 году.

Подписчики Харламова в Instagram оценили шутку комика, а также отметили талант Кобзона. Россия приостановила авиасообщение с Турцией 15 апреля. Полеты в Танзанию для россиян прекращены до конца весны.

Ростуризм предложил россиянам обменять путевки в Турцию или Танзанию на туры по России. Такая возможность путешественникам предоставляется только по согласованию с туроператором, уточнили в ведомстве.