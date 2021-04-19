Генеральное консульство Туниса закроют в Триполи

Триполи, 19 апреля. Генеральное консульство Туниса в столице Ливии временно прекращает работу.

В официальном заявлении в Facebook представитель дипведомства объяснил, что прием граждан останавливается с 19 по 26 апреля включительно. Причиной такого решения стала пандемия коронавируса.

«Практически все сотрудники консульства получили положительный тест на COVID-19. Для предупреждения возможного заражения посетителей здание закрыто на недельный карантин», — говорится в сообщении.

Представитель дипведомства не исключил, что ограничительные меры могут продлить в случае появления новых вспышек инфекции. При возникновении непредвиденных обстоятельств для граждан Туниса работают экстренные контакты.

Национальная вакцинация против COVID-19 стартовала в Ливии 10 апреля. Граждане обращаются в профильные центры, куда завезли российский препарат «Спутник V». Премьер-министр переходного Правительства национального единства Абд аль-Хамид Дабиба одним из первых сделал прививку.