В России хотят возродить наказание безработных граждан за тунеядство

Москва, 19 апреля. Заксобрание Кировской области вынесло инициативу наказывать россиян, встающих на учет в службе занятости, но уклоняющихся от трудоустройства.

Об этом рассказал в ходе круглого стола о совершенствовании законодательства о занятости сенатор от Кировской области Вячеслав Тимченко. Речь идет о гражданах, которые получают пособие по безработице от государства, а по истечении срока его выплаты снимаются с учета и снова регистрируются.

«Ему (безработному — Прим. ред.) достаточно получать пособие по безработице, придумывать всевозможные ходы-выходы, потом вновь вставать на учет», — заявил Тимченко.

По мнению чиновника, такая схема «развращает» россиян. Кировские депутаты предложили подумать над мерами стимулирования или наказания для таких граждан. В качестве одной из них рассматривается привлечение безработных к работам в сельском хозяйстве.

Кандидат экономических наук Артем Голубев ранее рассказал журналистам, когда в Российской Федерации снизится уровень безработицы. К росту занятости и сокращению числа нетрудоустроенных граждан приведет восстановление отраслей промышленности и сфер услуг, пишет Федеральное агентство новостей.