Водитель «Тойоты» потерял управление и оказался в спальне жительницы бурятского села

Иволгинск, 19 апреля. Машина протаранила стену частного дома поселка Сужа Республики Бурятия, где спала молодая мать с трехмесячным ребенком. Очевидцы говорят, что автомобиль подпрыгнул на траншее.

Мама и ребенок получили небольшие травмы, их комнату засыпало обломками бревен от разрушенной стены. Водитель Toyota и его 12-летний пассажир доставлены в местную больницу с травмами средней степени тяжести.

Предварительно установлено, что 59-летний водитель иномарки не справился с управлением и на скорости заехал в траншею, из которой его выбросило в сторону жилого дома. Местные жители удивляются, как остался цел палисадник вокруг участка. ГИБДД проводит проверку по факту ДТП, обстоятельства происшествия устанавливаются.

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