Генпрокуратура РФ напомнила об ответственности за призывы к незаконным акциям

Москва, 19 апреля. Генпрокуратура России в преддверии 21 апреля напомнила об ответственности за призывы к незаконным массовым акциям и за участие в них.

Сторонники осужденного блогера Алексея Навального анонсировали проведение очередной акции. При этом организаторы не подавали заявок для проведения мероприятия. В связи с этим акция будет признана незаконной. Генпрокуратура напомнила об ответственности за призывы и участие в подобных мероприятиях.

Ранее МВД настоятельно попросило россиян не участвовать в незаконном шествии. Скопление людей повышает риск распространения коронавирусной инфекции. Также в ведомстве обратились к родителям, чтобы предостеречь детей от участия в незаконной акции.