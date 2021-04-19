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Опросы показали лидера президентской гонки в Перу
PrScr Twitter  /  @InformaTVX
Весь мир

Опросы показали лидера президентской гонки в Перу

Лидерами первого тура стали два радикальных кандидата из противоположных политических лагерей.

Лима, 19 апреля. Кандидат от левой партии Peru Libre («Свободное Перу») Педро Кастильо опередил ультраправого консерватора от партии Fuerza Popular («Народная сила») Кейко Фухимори в опросах общественного мнения перед вторым туром президентских выборов в Перу. Об этом сообщает международная исследовательская компания Ipsos.

По данным Ipsos, Кастильо получил 42% голосов, тогда как Фухимори намерены поддержать 31% респондентов. Воздержатся от голосования или потребуют аннулировать свой бюллетень 16% респондентов, а еще 11% отказались отвечать на вопрос за кого они намерены проголосовать. Сторонники других кандидатов, не прошедших во второй тур, разделились аналогичным образом: 41% намерены поддержать Кастильо, а 27% сделают выбор в пользу Фухимори.

Результаты опросов выявили высокий антирейтинг обоих кандидатов: 55% опрошенных заявили, что «никогда не будут голосовать» за Фухимори, 33% выразили такую позицию по отношению к Кастильо.

Кандидат от Peru Libre пользуется поддержкой в северном, южном, центральном и восточном регионах страны, а также в сельских и городских районах, при этом за него готовы отдать свои голоса от 41 до 68% избирателей.

Читать о президентских амбициях Кейко Фухимори
Федеральное агентство новостей  / 

Представительница партии «Народная сила» Кейко Фухимори одержала победу только в столичном округе — однако она набрала 42% голосов в регионе, в котором проживает треть населения страны. За пределами Лимы ее поддерживает от 17 до 30% респондентов.

Опросы также показали, что кандидат от левой партии — сельский учитель и глава профсоюза пользуется широкой поддержкой среди среднего класса (50% против 25%), бедных слоев (56% против 24%), а также среди женщин (38%) и мужчин (47%) вне зависимости от возраста. За представительницу правоконсервативной партии планирует проголосовать большая часть обеспеченных перуанцев (52% против 17%) и с достатком выше среднего (39% против 30%).

Программы кандидатов

Педро Кастильо выступает за национализацию иностранных горнодобывающих компаний в Перу, разработку новой конституции, искоренение коррупции и планирует усилить роль государства в ключевых отраслях экономики, потеснив богатое население «с золотыми зарплатами».

Дочь бывшего диктатора Перу Альберто Фухимори настаивает на необходимости развития социально-ориентированного общества, борьбе с бедностью и последствиями пандемии. В экономике и социальной сфере Фухимори — сторонник умеренных взглядов: выступает за привлечение частных инвестиций и возможности развития бизнеса, а также выступает за жесткие меры против преступности, предлагая ввести смертную казнь для насильников.

Оба кандидата являются консерваторами в социальных вопросах: они против однополых браков и легализации абортов.

выборы соцопрос перу
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