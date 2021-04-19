Опросы показали лидера президентской гонки в Перу

Лима, 19 апреля. Кандидат от левой партии Peru Libre («Свободное Перу») Педро Кастильо опередил ультраправого консерватора от партии Fuerza Popular («Народная сила») Кейко Фухимори в опросах общественного мнения перед вторым туром президентских выборов в Перу. Об этом сообщает международная исследовательская компания Ipsos.

#PrimeraEncuestaEnCuartoPoder Si mañana fuera la segunda vuelta presidencial, 42% votaría por Pedro Castillo, 31% votaría por Keiko Fujimori, 16% votaría blanco/viciado y 11% no precisa. #IpsosPeru @noticiAmerica pic.twitter.com/87DwO2A52c — Ipsos Perú (@ipsosperu) April 19, 2021

По данным Ipsos, Кастильо получил 42% голосов, тогда как Фухимори намерены поддержать 31% респондентов. Воздержатся от голосования или потребуют аннулировать свой бюллетень 16% респондентов, а еще 11% отказались отвечать на вопрос за кого они намерены проголосовать. Сторонники других кандидатов, не прошедших во второй тур, разделились аналогичным образом: 41% намерены поддержать Кастильо, а 27% сделают выбор в пользу Фухимори.

Результаты опросов выявили высокий антирейтинг обоих кандидатов: 55% опрошенных заявили, что «никогда не будут голосовать» за Фухимори, 33% выразили такую позицию по отношению к Кастильо.

#PrimeraEncuestaEnCuartoPoder Actitud hacia las candidaturas: 55% definitivamente no votaría por Keiko Fujimori y 33% definitivamente no votaría por Pedro Castillo. @noticiAmerica #IpsosPeru pic.twitter.com/eagpwsbuV6 — Ipsos Perú (@ipsosperu) April 19, 2021

Кандидат от Peru Libre пользуется поддержкой в северном, южном, центральном и восточном регионах страны, а также в сельских и городских районах, при этом за него готовы отдать свои голоса от 41 до 68% избирателей.

Федеральное агентство новостей /

Представительница партии «Народная сила» Кейко Фухимори одержала победу только в столичном округе — однако она набрала 42% голосов в регионе, в котором проживает треть населения страны. За пределами Лимы ее поддерживает от 17 до 30% респондентов.

Опросы также показали, что кандидат от левой партии — сельский учитель и глава профсоюза пользуется широкой поддержкой среди среднего класса (50% против 25%), бедных слоев (56% против 24%), а также среди женщин (38%) и мужчин (47%) вне зависимости от возраста. За представительницу правоконсервативной партии планирует проголосовать большая часть обеспеченных перуанцев (52% против 17%) и с достатком выше среднего (39% против 30%).

Программы кандидатов

Педро Кастильо выступает за национализацию иностранных горнодобывающих компаний в Перу, разработку новой конституции, искоренение коррупции и планирует усилить роль государства в ключевых отраслях экономики, потеснив богатое население «с золотыми зарплатами».

Дочь бывшего диктатора Перу Альберто Фухимори настаивает на необходимости развития социально-ориентированного общества, борьбе с бедностью и последствиями пандемии. В экономике и социальной сфере Фухимори — сторонник умеренных взглядов: выступает за привлечение частных инвестиций и возможности развития бизнеса, а также выступает за жесткие меры против преступности, предлагая ввести смертную казнь для насильников.

Оба кандидата являются консерваторами в социальных вопросах: они против однополых браков и легализации абортов.