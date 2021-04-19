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Танкисты Балтийского флота на учении отразили удар условного противника под Калининградом
mil.ru  /  Министерство обороны РФ
Армия

Танкисты Балтийского флота на учении отразили удар условного противника под Калининградом

Военнослужащие танкового полка армейского корпуса Балтийского флота в ходе контрольной проверки боеготовности уничтожили условного противника под Калининградом.

Калининград, 19 апреля. Военнослужащие танкового полка армейского корпуса Балтийского флота в ходе контрольной проверки боеготовности уничтожили условного противника под Калининградом.

В рамках прошедших на полигоне Правдинский в Калининградской области упражнений танкисты поэтапно отработали задачи по тактическому отражению ударов и атак условного противника. Экипажи преодолевали различные препятствия на пересеченной лесной и болотистой местности, производили стрельбу в движении и с места.

В ходе слаженной работы военнослужащие на Т-72Б3 учились синхронно уничтожать бронетехнику «противника», используя все вооружение танка. Огонь вели как из модернизированной автоматической пушки, так и из крупнокалиберных пулеметов.

Всего в упражнениях участвовали около 300 военнослужащих и более 50 единиц военной техники. Командирами подразделений были проверены знания и навыки по повышению качества, темпа стрельбы и дальности эффективного огня из танкового вооружения, полученные подчиненными в ходе учебного периода.

Комплексная итоговая проверка, в рамках которой прошли занятия, стартовала в армейском корпусе Балтийского флота в начале апреля.

Ранее военнослужащими Балтийского флота в ходе учений была отражена атака химическим оружием.

учения т-72б3 балтийский флот
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