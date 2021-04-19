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Елизавета II отменит традиционный салют в честь своего 95-летия
wikipedia.org  /  Министерство внутренних дел Великобритании / CC BY 2.0
Общество

Елизавета II отменит традиционный салют в честь своего 95-летия

Британская королева Елизавета II 21 апреля отметит свой день рождения — ей исполнится 95 лет. Этот юбилей будет первым за последние семь десятилетий, который она встретит без мужа.

Лондон, 19 апреля. Британская королева Елизавета II 21 апреля отметит свой день рождения — ей исполнится 95 лет. Этот юбилей будет первым за последние семь десятилетий, который она встретит без мужа.

Супруг Елизаветы, принц Филипп скончался 9 апреля, не дожив до своего 100-летия буквально два месяца. Вся Британия находится в трауре. Герцога Эдинбургского похоронили 17 апреля в часовне Святого Георгия. Королева просидела в одиночестве на церемонии прощания, потрясенная обрушившимся на нее горем. Как сообщает Daily Mail, Букингемский дворец отменит традиционное празднование дня рождения Елизаветы II.

Так, в день рождения королевы по традиции, которая идет еще с 18 века, звучит оружейный салют. В прошлом году пушки замолчали по просьбе Елизаветы, поскольку Великобритания потеряла почти 20 тысяч человек, скончавшихся от последствий коронавируса. Откажутся от традиции и в этом году. Издание со ссылкой на источники сообщает, что Елизавета проведет свой день рождения во Фрогморе.

«Овдовевшая королева будет окружена только небольшим количеством персонала <> планы отметить этот день будут отложены на полку, потому что ее величество все еще находится в официальном периоде королевского траура по своему любимому мужу», – пишет Daily Mail.

Королевский историк Сара Ричардсон считает, что похоронившая своего мужа принца Филиппа британская королева Елизавета II может отойти от исполнения своих обязанностей. Смерть герцога Эдинбургского может стать «поворотным моментом» в будущем монархии.

Елизавета II великобритания принц филипп королевская семья
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