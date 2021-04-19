Два пассажира электромобиля Tesla погибли после столкновения с деревом в Техасе

Вашингтон, 19 апреля. Автомобиль марки Tesla, двигаясь на автопилоте, влетел в дерево на высокой скорости. Он не вошел в крутой поворот.

Электромобиль Tesla загорелся после столкновения с деревом, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на власти. Спасатели тушили пожар в течение четырех часов. После в салоне транспортного средства были обнаружены два тела.

По версии полиции, погибшие находились на пассажирских сиденьях, а Tesla ехала при помощи автопилота. Автомобиль двигался на высокой скорости, не вписался в один из поворотов и врезался в дерево.

Ранее ФАН писал о китаянке, которая устроила дебош на автовыставке Tesla после «отказа тормозов».