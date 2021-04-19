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Олеся Малибу раскрыла всю правду о рынке эскорт-услуг
instagram.com  /  @monashkaoo
Шоу-бизнес

Олеся Малибу раскрыла всю правду о рынке эскорт-услуг

Блогер Олеся Малибу не скрывает, что зарабатывает на эскорте. Она не постеснялась раскрыть правду о том, как работает этот бизнес.

Москва, 19 апреля. Блогер Олеся Малибу не скрывает, что зарабатывает на эскорте. Она не постеснялась раскрыть правду о том, как работает этот бизнес.

Малибу попала в эту сферу случайно: ей написала менеджер и предложила работу. Девушка согласилась. По словам модели, ее заработок в месяц составляет от 100 тысяч рублей до 1,5 миллиона рублей. Работа эскортницы помогла ей приобрести несколько квартир в столице.

«Отсюда и роскошная квартира на Таганке, в которой я живу. И две других, купленных в Москве. Так что я обеспеченная девушка, — пояснила Малибу. — У меня были очень богатые мужчины, которые конкретно меня спонсировали».

instagram.com  / @monashkaoo

Что касается внешности, то берут стройных девушек с силиконовой грудью и накаченными губами. Есть также возрастной ценз. Чаще всего ищут девушек до 25 лет, хотя Малибу уже за 30, но она все равно продолжает работать.

Модель также рассказала о навыках и образовании, которые должны быть у девушек.

«Если работаешь в России, то знание иностранных языков не нужно. Но если зарубежные поездки, то важно знание английского языка. Я не езжу, так что обхожусь русским языком. А насчет образования – а зачем оно там нужно? Туда и без высшего берут», — сказала она в беседе с «Телепрограммой».

Олеся Малибу — личность достаточно известная, особенно в определенных кругах. Она частый гость скандальных телешоу. На телевидении она впервые появилась в программе «Давай поженимся» на Первом канале. Позже она была участницей шоу «Дом-2» и «Каникулы в Мексике».

фото эскорт малибу
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