Внедорожник с водителем и ребенком застрял на середине реки Пшада под Геленджиком

Геленджик, 19 апреля. Местный житель попытался переехать горную речку на внедорожнике УАЗ, но застрял посреди нее. Очевидцы происшествия вызвали на место спасателей.

Инцидент, который едва не закончился трагедией, произошел под Геленджиком. Местный житель за рулем внедорожника УАЗ пытался проехать небольшой участок реки Пшада. Однако сильное течение подхватило и снесло автомобиль в сторону.

Машина практически полностью оказалась в воде. Очевидцы вызвали спасателей. Пока экстренные службы спешили на помощь, водитель с семилетним сыном смогли забраться на крышу внедорожника. Как раз вовремя подоспели местные лесозаготовители. Они вытащили машину тросом с КрАЗа. В результате инцидента никто не пострадал.

Спасатели пришли на помощь человеку, который упал в реку с Крымского моста, сообщал ФАН. Юноше оказали помощь и обогрели.