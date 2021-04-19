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Продажи российской сельхозтехники рекордно выросли в начале 2021 года
Федеральное агентство новостей
Экономика

Продажи российской сельхозтехники рекордно выросли в начале 2021 года

На фоне роста цен на сельхозпродукцию и увеличения объемов ее поставок из России за рубеж отечественные аграрии обновляют парк техники.

Москва, 19 апреля. На фоне роста цен на сельхозпродукцию и увеличения объемов ее поставок из России за рубеж отечественные аграрии обновляют парк техники.

Продажи отечественной сельхозтехники в период с января по март выросли на 53%, до 32,5 млрд руб. По мнению экспертов, увеличению продаж способствуют рекордный рост экспорта сельхозпродукции, программа господдержки, помогающая аграриям обновить автопарк, а также ожидание увеличения утильсбора, пишет «Коммерсант».

Глава центра инвестанализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин отметил в беседе с изданием, что повышение урожая остается актуальным на фоне агрессивного наращивания российского экспорта сельхозпродукции, поэтому аграрии сталкиваются с необходимостью обновления парка.

По оценкам председателя правления Ассоциации дилеров сельхозтехники «АСХОД» Александра Алтынова, нехватка тракторов и комбайнов в России уже много лет официально оценивается в 20–25% от имеющегося парка, поэтому аграрии активно обновляют парк, используя возможности доступного кредитования.

Сегмент отечественной техники для сельского хозяйства растет с 2013 года: даже в минувшем году, несмотря на пандемию, заводы РФ нарастили выпуск на 29,6%.

продажи сельское хозяйство аграрии сельхозтехника
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