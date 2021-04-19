Песков: точечные меры помогли сдержать рост бедности в России

Москва, 19 апреля. Уровень бедности населения на фоне пандемии COVID-19 вырос, но его удалось сдержать благодаря точечным мерам поддержки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля сообщил об этом в ответ на просьбу журналистов прокомментировать слова бизнесмена Олега Дерипаски. Тот ранее выступил с критикой в отношении Росстата и указал, что реальное число граждан, доход которых ниже уровня прожиточного минимума, в несколько раз больше, чем следует из статистики ведомства. Песков согласился с тем, что как для российской, так и для мировой экономики последствия пандемии были неблагоприятными и «количество бедных действительно увеличилось». Однако этот прирост не настолько серьезный, каким бы мог быть.

«И все-таки сработали эти выверенные точечные методы поддержки граждан в это нелегкое время», — отметил замруководителя администрации президента.

Песков выразил уверенность, что Москва и дальше будет отвечать на санкции Вашингтона по принципу взаимности. Россия не оставит ограничения, введенные США, без реакции.