ВЦИОМ выяснил, как пандемия коронавируса изменила отношение россиян к витаминам

Москва, 19 апреля. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, как на фоне пандемии коронавируса изменился объем витаминов, потребляемых россиянами.

Более 55% граждан убеждены, что необходимые витамины и минералы можно получить, правильно питаясь. Еще 37% опрошенных считают, что вместе с пищей в организм поступает недостаточно различных питательных веществ. Такие респонденты видят необходимость в дополнительном употреблении витаминов и минералов.

Больше половины опрошенных за последний год принимали различные добавки. Большая часть употребляла витамин D/D3. К тому же среди россиян пользуются спросом различные комплексы, отмечают специалисты ВЦИОМ. Около 51% опрошенных перед покупкой витаминов консультируются с врачом.

Дефицит B12 в организме может привести к депрессии, заявляют медики. Человеческий организм не способен самостоятельно вырабатывать этот витамин. На его дефицит указывают язвы во рту, болезненный и красный язык, а также бледно-желтый оттенок кожи.