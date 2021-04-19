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Повторное землетрясение на Сахалине не нанесло ущерба инфраструктуре
Global Look Press  /  Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com
Происшествия

Повторное землетрясение на Сахалине не нанесло ущерба инфраструктуре

  /   Обновлено: 19 апреля 2021 15:44
Сейсмологи зафиксировали еще одно землетрясение на Сахалине магнитудой 2,9. Специалисты отметили, что природный катаклизм не привел к разрушениям.

Южно-Сахалинск, 19 апреля. Сейсмологи зафиксировали еще одно землетрясение на Сахалине магнитудой 2,9. Специалисты отметили, что природный катаклизм не привел к разрушениям.

Источник в экстренных службах сообщил, что в результате повторного землетрясения новые трещины на зданиях не образовались, каких-либо разрушений выявлено не было. Также оно не ухудшило состояние домов, пострадавших в результате предыдущих подземных толчков.

Добавим, некоторое время назад сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,3, после которого в некоторых домах появились трещины. Его очаг находился на пятикилометровой глубине в 26 километрах к юго-западу от поселка Тымовска. Местные жители рассказали, что они ощутили двухбалльные толчки земли, сообщал ФАН.

землетрясение сахалин подземные толчки
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