Почему на Украине опасаются высадки морского десанта России в Одессе

Украинские соцсети полны сообщений, в которых ясно читается страх перед возможной высадкой российского морского десанта в таких портовых городах, как Одесса и Николаев. В таких постах утверждается, что РФ уже готова к этому, однако далее мнения разделяются.

Одни публицисты пишут, что военно-морской флот и боевая авиация вооруженных сил Украины не допустят прорыва десантных конвоев к ключевым портам страны. Другие же, указывая на реальное положение дел в Вооруженных силах Украины (ВСУ), напротив, говорят, что такой десант не только возможен, но и будет более чем успешен в случае его проведения.

Разбор ситуации

Итак, в последние несколько дней в открытой печати публикуется информация о межфлотском переходе группы российских артиллерийских и десантных катеров с Каспия в Черное море.

Эта небольшая эскадра прошла туда через Волго-Донский судоходный канал имени В. И. Ленина. Протяженность канала составляет 101 км и включает в себя 13 шлюзов. Таким образом, на Черное море для «участия в зачетных морских учениях» прибыла группировка, имеющая три артиллерийских и восемь десантных катеров. Много это или мало?

mil.ru / Пресс-служба Минобороны РФ

Десантный катер проекта 11770 «Серна» представляет собой боевой корабль четвертого ранга, предназначенный для высадки морского десанта на необорудованное побережье. Воздушная каверна позволяет ему развивать скорость до 30 узлов (55 км/ч).

При этом корабль способно перевозить или один танк, или два БТР (БМП), или до 92 морских пехотинцев. Десантные катера, прибывшие с Каспия, за один рейс могут высадить на побережье противника взвод из трех танков и десантно-штурмовую роту на 10 БТР или БМП.

Высадку десанта поддерживают артиллерийские катера проекта 1204 «Шмель», которые вооружены реактивной системой залпового огня БМ-14-17, имеющей 17 направляющих для 140-миллиметровых реактивных снарядов, а также 76-миллиметровое орудие, способное производить семь прицельных выстрелов в минуту.

wikipedia.org / SteSus85 / CC BY-SA 4.0

Для поражения береговых целей, которые могут сохраниться после нанесения по ним удара авиации, будет вполне достаточно. Кроме того, артиллерийские катера оснащены противопульным бронированием. Такой боевой корабль — идеальное средство для огневой поддержки морского десанта во время высадки.

Сам Черноморский флот РФ в своем составе располагает и более мощными средствами для высадки десанта. Это большие десантные корабли проекта 775 — «Новочеркасск», «Цезарь Куников», «Ямал» и «Азов», а также хорошо послужившие, но еще пригодные для активных действий большие десантные корабли проекта 1171 — «Саратов», «Орск» и «Николай Фильченков».

wikipedia.org / Водник/CC BY-SA 3.0

Плюс к ним имеется пять десантных катеров разных проектов, по своим десантно-высадочным возможностям соразмерных с «Серной».

Кроме того, в Черное море за последние дни через проливы Дарданеллы и Босфор перешли большие десантные корабли (БДК) Северного флота «Александр Отраковский» и «Кондопога» и Балтийского флота «Королев» и «Калининград». Все корабли — проекта 775.

БДК проекта 1171 способны принять на борт 20 танков или 45 БТР (БМП) и до 400 человек десанта, корабли проекта 775 — до 10 танков или 12 БТР (БМП) и до 340 морских пехотинцев. Боевые корабли также имеют артиллерийские орудия для подавления береговых целей во время высадки.

mil.ru / Пресс-служба Минобороны РФ

Таким образом, для «участия в зачетных морских учениях» в Черном море командованием ВМФ России собрана мощнейшая десантная группировка кораблей, которая способна «поднять» 153 танка или 257 БТР (БМП) и более 5 тысяч морских пехотинцев.

С учетом небольшого плеча высадки есть вероятность, что живой силы может быть взято на борт несколько больше. Дело в том, что время перехода от пункта загрузки до гипотетического пункта высадки невелико, и нет особой необходимости обеспечивать десант, например, индивидуальными койко-местами.

Из открытых источников официальной информации также известно, что для проверки боевой готовности к отражению морских и воздушных десантов по приказу командующего Южным военным округом РФ Александра Дворникова на учения привлечены соединения морской пехоты и береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии (организационно входящих в состав ЮВО).

kremlin.ru / Пресс-служба Президента России

Черноморский флот располагает бригадами морской пехоты, береговой обороны, разведки и береговыми ракетно-артиллерийскими соединениями. Каспийская флотилия имеет в своем составе полк морской пехоты и береговые ракетные части. При этом, как все понимают, с учетом мобильных возможностей современной российской армии ничего не мешает ей быстро задействовать потенциал других флотов. Однако данное размышление — не более чем гипотетическая версия, не подтверждаемая официальными источниками, а, следовательно, остающаяся в области мнимых допущений.

Опыт адмирала Ушакова

Чтобы не прослыть голословными, следует обратиться к образцово-показательной морской десантной операции, которую российский флот провел в отношении французского гарнизона. Впоследствии она была тщательно изучена и легла в основу практически всех руководящих документов, по сей день не утративших свою актуальность.

Итак, 1799 год. Объединенная русско-турецкая черноморская эскадра адмирала Федора Ушакова в Средиземном море, выполняя задачи так называемого Средиземноморского похода, занимается очищением акватории от французов.

ru.wikipedia.org / Автор портрета неизвестен/Общественное достояние

К этому времени часть Ионических островов уже освобождена, и французы сосредоточились на острове Корфу, имевшем серьезные береговые укрепления и по сути представлявшем собой крепость. Ее гарнизон состоял из трех тысяч человек, которые располагали 650 орудиями.

Французский флот, поддерживающий крепость, был представлен двумя линейными кораблями, фрегатом и бригом.

На кораблях Ушакова находилось 1700 морских пехотинцев из состава Балтийского и Черноморского флотов. Они имели соответствующее вооружение, оснащение и навыки. С десантом были выполнены тренировки по посадке войск на корабли, которым предстояло идти к берегу, а также по высадке на берег. Морские пехотинцы также провели учения по преодолению препятствий, аналогичных тем, что выставили французы на наиболее десантно-опасных направлениях.

План высадки предусматривал эшелонирование десанта:

В первом эшелоне шли наиболее подготовленные штурмовые подразделения. Их высадка осуществлялась посредством шлюпок и ботов.

Во втором и третьем эшелонах на берег высаживались артиллерийские и инженерные подразделения, имеющие с собой легкие десантные орудия и инженерные средства для штурма крепости.

В третьем эшелоне также на берег свозился дополнительный боезапас, который мог пригодиться при сражениях в глубине обороны противника. Была отработана эвакуация раненых на корабли, где им оказывалась медицинская помощь.

Непосредственно перед высадкой десанта эскадра Ушакова произвела огневое поражение береговых вражеских укреплений, и далее корабельная артиллерия вела огонь по противнику уже в процессе высадки десанта.

Кроме того, часть орудий была установлена на баркасах, и они наносили удары врагу, руководствуясь целеуказаниями, поступающими от высаженных подразделений. Здесь следует особо отметить, что для устойчивого управления высаженными войсками штаб эскадры разработал таблицу условных сигналов.

Также войсками была отработана плановая таблица взаимодействия подразделений, участвующих в высадке. В настоящее время никакая боевая операция не может быть проведена без плановой таблицы боя (взаимодействия) — тогда же такое боевое планирование только зарождалось.

Морские пехотинцы Ушакова еще на подходе к береговой черте открыли ружейный огонь, подавляя врага на берегу. Сигналы с берега на корабли и с кораблей на берег передавались семафорными флажками (уже много лет на современном флоте сигнальщиков не учат семафорной азбуке, а тогда это было единственно возможное средство боевого управления).

В дальнейшем решительные и смелые действия морского десанта привели к капитуляции французского гарнизона и взятию острова Корфу. Десант выполнил свою задачу с блеском.

Какой может быть современная операция

Современная морская десантная операция проводится ровно по той же схеме, разве что она более насыщена техническими возможностями, появившимися в процессе развития военной техники и оперативного искусства.

Кроме самой высадки, могут иметь место удары крылатыми ракетами по объектам береговой обороны, бомбо-штурмовые удары авиации, радиоэлектронное подавление каналов боевого управления и различных радиотехнических средств противника. Обязательной станет высадка тактического вертолетного десанта в глубину противодесантной обороны.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Сами десантные конвои на переходе морем будут всесторонне прикрыты от воздействия противника как с моря, так и с воздуха, для чего десант сопровождается боевыми кораблями и истребительным прикрытием.

Чтобы однозначно ответить на вопрос, возможна ли морская десантная операция, которую так боятся в Киеве, достаточно просто оценить расклад сил, сложившийся в настоящее время на Черном море.

Разумеется, его необходимо оценивать с учетом всех вероятных противников, включая и тех, кто в настоящее время проявляет нейтралитет. Но даже при таких условиях руководству Украины стоит крепко призадуматься, нужно ли продолжать воинственную риторику в отношении России и Донбасса. Ведь опыт Корфу хорошо помнят и свято чтят на российском флоте.