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Медики обнаружили в организме человека «биомаркер» тяжелого COVID-19
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов
Общество

Медики обнаружили в организме человека «биомаркер» тяжелого COVID-19

Определить вероятность развития тяжелой формы коронавируса у человека можно будет при помощи особого белка, который содержится в организме.

Москва, 19 апреля. Определить вероятность развития тяжелой формы коронавируса у человека можно будет при помощи особого белка, который содержится в организме.

Такой вывод на основании ряда проведенных исследований сделала группа западных ученых. По итогам своего эксперимента они написали научную статью и опубликовали ее в журнале International Journal of Infectious Diseases. В общей сложности они проанализировали данные 19 исследований и выявили в них конкретные химические биомаркеры в организме.

«Установлено, что уровень сывороточного A-белка (SAA) у некоторых пациентов в первые 24–48 часов после инфицирования возрастает до 1000 раз. Именно у них COVID-19 протекает тяжелее всего», — цитируют ученых РИА Новости.

По словам ученых, во время острой фазы инфекции в крови пациента активируются гены и белки амилоида A. Увеличение SAA еще больше усиливает воспаление, предвещающее развитие цитокинового шторма, и вызывает образование тромбов и повреждение органов.

Не так давно стало известно, что российские ученые начали разработку кожного теста для оценки иммунитета к коронавирусу. Ожидается, что он может быть доступен россиянам уже осенью.

инфекция белок коронавирус COVID-19
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