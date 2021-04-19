Курс доллара на вторник вырос до 76 рублей

Москва, 19 апреля. Американская валюта подорожала на 69,56 копейки — до 76,2491 рубля за доллар, следует из официальных данных Банка России.

В то же время курс евро вырос на 1,01 рубля и составил 91,4760 рубля за денежную единицу.

Эксперты отмечают, что есть угрозы новых санкций, которые могут отразиться на рубле. По заявлениям западных СМИ, Вашингтон хочет ввести ограничительные меры для иностранных инвесторов на рублевые облигации госбанков. Данная мера может ни к чему не привести, однако создать негативный фон для российской валюты. Нацвалюта может получить поддержку, если Центробанк РФ повысит ключевую ставку, пишет ФАН.