Формальдегид, анилин и кобальт могут содержаться в составе обычных одноразовых масок

Берлин, 19 апреля. Материалы, используемые при изготовлении одноразовых масок, могут представлять опасность для здоровья человека, заявили немецкие ученые.

Исследователи из Германии обнаружили в некоторых одноразовых масках токсичные химикаты, в том числе формальдегид. Он представляет опасность и для здоровья людей, и для окружающей среды. Производство обычных одноразовых масок регламентируется не так строго, как в случае с выпуском средств индивидуальной защиты для медиков.

Профессор Михаэль Браунгарт из Гамбургского института окружающей среды исследовал маски, после ношения которых у людей развилась сыпь. В их составе специалист обнаружил формальдегид, анилин и даже кобальт. Фактически человек вдыхает химический коктейль, который не исследован на токсичность, отметил Михаэль Браунгарт.

Тем не менее ношение масок — это один из немногих способов оградить себя от коронавируса. Максимальный уровень защиты достигается, если носить тканевое средство защиты поверх медицинского. К такому выводу пришли американские исследователи.