Тамбейские месторождения газа на Ямале могут сменить собственника

Салехард, 19 апреля. Тамбейская группа месторождений с разведанными запасами газа объемом 7,3 триллиона кубометров стала объектом переговоров крупных российских компаний.

Глава ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон говорил с президентом России Владимиром Путиным, стараясь убедить его в необходимости передачи лицензии на разработку месторождения от «Газпрома». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник.

В настоящий момент право на добычу в Тамбейской группе месторождений принадлежит «Газпрому». В компании намерены поставлять добытое топливо через трубопровод, тогда как «Новатэк» хочет производить сжиженный природный газ (СПГ).

Встреча глав корпораций состоялась на прошедшей неделе. По данным «Коммерсанта», Леонид Михельсон предлагал главе «Газпрома» Алексею Миллеру оплату деньгами и ценными бумагами «Новатэка», однако стороны пока не пришли к соглашению.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее объяснил, как правительство видит стратегию развития производства СПГ в России.