Любовь сгорела в огне: под Тулой отвергнутый мужчина сжег машину возлюбленной

Тула, 19 апреля. Огненная драма разыгралась ночью в городе Северо-Задонске Тульской области.

Местная жительница обнаружила припаркованную у дома машину ВАЗ-2115 объятой пламенем. Избежать серьезного ущерба не удалось. В транспортном средстве оказались сильно повреждены салон и моторный отсек. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции сделали вывод о вероятности умышленного поджога автомобиля. Как стало известно ФАН, потерпевшая допускала такую возможность из-за ссоры со своим знакомым.

«Ранее 27-летняя владелица транспортного средства поругалась с 48-летним мужчиной, отвергнув его ухаживания. В ходе оперативных мероприятий полицейские получили информацию, что этот знакомый потерпевшей действительно мог совершить поджог из-за неразделенной любви. Эта версия подтвердилась. Подозреваемый был доставлен для разбирательства в подразделение полиции», — рассказал ФАН заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев.

Подозреваемый признался в своей огненной, но незаконной попытке повлиять на возлюбленную. Возбуждено уголовное дело, предусматривающее ответственность за умышленное повреждение чужого имущества опасным способом.