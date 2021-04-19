День принятия Крыма: история вхождения полуострова в состав России

Императрица Екатерина II 19 апреля 1783 года подписала манифест о принятии Крыма в состав Российской империи. С тех пор полуостров официально стал частью нашей страны. ФАН сделал небольшую историческую справку о том, что предшествовало значимому событию.

День принятия Крыма

В августе 2018 года Владимир Путин утвердил федеральный закон, согласно которому 19 апреля отмечается новая памятная дата — День принятия Крыма.

Невские Новости / Степан Яцко

Число выбрано не случайно — ровно 238 лет назад 19 апреля (8-го по старому стилю) Екатерина II подписала высочайший Манифест «О принятии полуострова Крымского, острова Тамани и всей Кубанской стороны под Российскую Державу».

Так Крымский полуостров и территория современного Краснодарского края официально вошли в состав Российского государства.

Крымское ханство и Российская империя

wikipedia.org / Public Domain

Если обратиться к истории, то стоит вспомнить, что присоединение Крыма с нашим государством неразрывно связано с многовековой борьбой на южных границах против Османской империи и ее вассала — Крымского ханства.

Победа над ханством стала одной из задач внешней политики российского государства. Ее необходимо было решить, чтобы обезопасить рубежи нашей страны и продвинуться на юг.

Первым шагом стало освоение Новороссии. Присоединенные к Российской империи земли осваивались так стремительно, что в начале 70-х годов XVIII века слабеющая Османская империя уже не могла помешать нашей стране в колонизации Северного Причерноморья.

В 1772 году был подписан Карасубазарский договор, согласно которому Крымское ханство объявлялось независимым государством под покровительством Российской империи. К нам переходили Керчь, крепости Кинбурн и Еникале.

Переселение христианских народов

wikipedia.org / Józef Brandt / Public Domain

Следующий этап — окончание Русско-турецкой войны и подписание в 1774 году Кючук-Кайнарджийского мирного договора. Османская империя признала Крымское ханство независимым.

Затем генерал Александр Суворов при поддержке князя Григория Потемкина организовали переселение из Крыма в Приазовье и на Дон христианских народов — армян, греков, грузин, валахов, проживавших в Крымском ханстве.

Манифест Екатерины II

Global Look Press / Russian Look

Князь Потемкин пришел к выводу, что Крымское ханство нужно присоединить к Российской империи, тем более что крымские татары были только рады избавиться от правящего в то время жесткого хана Шахин Гирея.

8 (19) апреля 1783 года императрица подписала Манифест «О принятии полуострова Крымского, острова Тамани и всей Кубанской стороны под Российскую державу».

В документе Екатерины говорилось о «счастливом превращении из мятежа и неустройства в мир, тишину и порядок законный».

Присоединение Крыма к России имело большое прогрессивное значение: стали быстро развиваться экономика и культура, торговля, началось освоение большой площади плодородных крымских земель. За короткое время в причерноморской степи выросли новые порты и города. Российский флот надежно утвердился на Черном море.

wikipedia.org / Карло Боссоли / Общественное достояние

Крымский референдум

В 2014 году историческая принадлежность Крыма России была подтверждена на общекрымском референдуме. 21 марта Владимир Путин подписал конституционный закон о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ в качестве субъектов Федерации. Вечером в Москве, Севастополе и Симферополе был дан праздничный салют.

11 апреля 2014 года была принята Конституция Республики Крым, согласно которой государственными языками являются русский, украинский и крымско-татарский.