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Эфир: Как Россия отвечает на атаки США, обсудили в медиацентре «Патриот»
Федеральное агентство новостей  / 
Политика

Эфир: Как Россия отвечает на атаки США, обсудили в медиацентре «Патриот»

Штаты ввели санкции против 32 юридических и физических лиц из РФ. Американский минфин также объявил о новых санкциях в отношении российского госдолга.

В понедельник, 19 апреля, в 14:00, ФАН и Медиагруппа «Патриот» провели онлайн-эфир на тему «Как Россия отвечает на атаки США».

Штаты ввели санкции против 32 юридических и физических лиц из РФ. Американский минфин также объявил о новых санкциях в отношении российского государственного долга: после 14 июня финансовые институты США не смогут принимать участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях. Кроме того, Вашингтон принял решение о высылке десяти сотрудников российского посольства.
РФ зеркально ответила на высылку своих дипломатов — десяти американским дипломатам предложено покинуть нашу страну. Также дана рекомендация вернуться в США для консультаций американскому послу Джону Салливану.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва может потребовать от Вашингтона сократить число своих дипломатов в России до 300 — паритетного значения с российским дипломатическим присутствием в Америке за вычетом сотрудников постпредства РФ при ООН в Нью-Йорке.

Кроме того, наша страна ограничивает практику краткосрочных командировок сотрудников Госдепартамента в Россию для обеспечения функционирования диппредставительств, выдача соответствующих виз будет сведена к минимуму: до десяти человек в год на основе взаимности. Одновременно Москва запускает процедуру по прекращению практики найма на работу в дипломатическую миссию США граждан РФ и третьих стран.

Россия также начинает процедуру денонсации соглашения об «открытой суше», по которому российские и американские дипломаты могли выезжать за 25-мильный радиус вокруг столицы или города, где находится генеральное консульство.

Часть возможных ответных мер со стороны России оставлена про запас, США также заявили, что готовы отвечать на контрсанкции ответными санкциями, раскручивая спираль эскалации конфликта.

Является ли такой мерой прекращение сотрудничества в космосе? Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что с 2025 года Россия будет строить свою космическую станцию и прекратит работу на МКС.

Должна ли Россия реагировать на побоища на улицах США, где активисты BLM и противостоящие им силы полиции устроили настоящие сражения?

Должна ли Москва объявить санкции в отношении американских политиков, нарушающих права афроамериканцев, белых и прочих ущемленных граждан?

Может ли РФ указать на коррупцию в США в рамках скандала вокруг НКО Family Endeavors, которая получила контракт от минздрава США в 500 млн долларов на обустройство транзитных лагерей мигрантов после устройства туда на работу советника Камалы Харрис?

Или другой скандал: Нэнси Пелоси — спикер Палаты представителей США и одна из партийных бонз демократов — оказалась в центре финансового скандала об инсайдерской торговле. Ее муж удачно купил опционы на акции Microsoft по 130 долларов за штуку, чья стоимость спустя месяц резко выросла. Это объясняется просто: Microsoft заключил многомиллиардный контракт с Пентагоном на поставку шлемов дополненной реальности. Пелоси — участник закрытых военных слушаний в Конгрессе США — не могла об этом не знать. И она легко монетизировала свои знания.

Должна ли Россия объявить санкции в отношении коррупционеров в американской элите?

И не пора ли объявлять санкции за попытку свержения Александра Лукашенко?

На вопросы в рамках прямого эфира ответил магистр философии университета Оксфорда, профессор Университета Невады Ян Михайлов.

санкции россия сша
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