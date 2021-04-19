Ракетные катера Тихоокеанского флота на учении отработали уничтожение условного противника

Владивосток, 19 апреля. Группа катеров Тихоокеанского флота в ходе учений отработала удар крылатыми противокорабельными ракетами «Москит» по отряду кораблей условного противника.

Пресс-служба флота сообщает, что в заливе Петра Великого катерной ракетной ударной группой из четырех ракетных катеров был отработан весь алгоритм боевого применения комплекса, за исключением фактического пуска крылатых ракет комплекса «Москит».

Кроме того, экипажи кораблей провели учение по противовоздушной обороне, постановке радиоэлектронных помех, налаживанию связи и осуществили совместное тактическое маневрирование.

Ранее группа кораблей Тихоокеанского флота ВМФ РФ отработала приемы морского боя в ходе учений в Японском море. Тогда в маневрах был задействован тральщик «Яков Баляев», а также корветы «Совершенный» и «Громкий».