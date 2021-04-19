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Харьковчанин раскрыл, в каком случае российские «ядерные закладки» смоют США в океан
pxhere.com
Армия

Харьковчанин раскрыл, в каком случае российские «ядерные закладки» смоют США в океан

Телезритель на Украине выразил неожиданное мнение по поводу мощи российского оружия, которое находится близко к границам США, чем удивил ведущих украинского ТВ.

Харьков, 19 апреля. Телезритель на Украине выразил неожиданное мнение по поводу мощи российского оружия, которое находится близко к границам США, чем удивил ведущих украинского ТВ.

Украине не стоит рассчитывать на помощь со стороны США или НАТО, уверен житель Харькова. Он позвонил в телестудию одного из украинских каналов во время прямого эфира и представится «дедом Михаилом». По его мнению, Запад не станет помогать Киеву, потому что прекрасно осознает мощь российского оружия. Россия способна вызвать колоссальные цунами у берегов Соединенных Штатов. Зритель выразил уверенность, что для этого вдоль американских берегов создано множество «ядерных закладок».

«НАТО очень страшно. Они до судорог боятся Россию. Америка омывается с двух сторон океанами – Атлантическим и Тихим. И российские подлодки там сделали столько ядерных закладок вдоль всех побережий с обеих сторон», — считает Михаил.

При активации ядерных зарядов, США попросту «смоет в океан», передает его слова ФБА «Экономика сегодня». Ведущие передачи эмоционально отреагировали на слова мужчины. Они попытались возразить, что США могли применить симметричные меры. На это зритель парировал, что ВПК Соединенных Штатов на десятилетия отстает от российского. Не стоит забывать и о гиперзвуковых ракетах РФ, напомнил он. Впоследствии Михаил был отключен от эфира.

Аналитики из Китая ранее назвали причины, по которым Украина не будет находиться в составе НАТО.

Украина нато ядерное оружие
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