Перечислены основные причины болей в спине

Москва, 19 апреля. Может ли неправильная осанка спровоцировать боли в спине, рассказал известный врач-невролог Дмитрий Шубин.

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева спросила у Дмитрия Шубина, провоцирует ли неправильная осанка боль в области спины. По словам невролога, проблемы с положением тела — это, вероятнее всего, следствие дискомфорта. Обездвиженность, отсутствие системной нагрузки, системных растягиваний, легких силовых упражнений могут спровоцировать боль в спине.

«Рано или поздно изменения позвоночника и крупных суставов рук и ног наступают, от этого никуда не деться, и боль в них зависит от вашей физической активности. Если ее нет, боль заставляет вас принимать причудливые вынужденные формы, позы. Для осанки нужен определенный тонус мускулатуры», — объяснил Шубин.

В некоторых случаях появление острой боли в спине свидетельствует о необходимости незамедлительно обратиться к врачу. Такая проблема может сигнализировать о наличии камней в почках. При этом сама боль возникает только с одной стороны спины, отмечают медики.