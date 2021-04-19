Малолетний любитель пьяной езды предстанет перед судом в Красноярском крае

Красноярск, 19 апреля. Молодого человека за рулем «Нивы» остановили сотрудники ГИБДД. Юноша по всем признакам был пьян, но от освидетельствования яростно отказывался.

Подростка доставили в отделение полиции. Там его принудили «подуть в трубочку», алкотестер показал 1,03 мг/л. Составлен протокол об административном правонарушении за отказ от освидетельствования и отсутствие водительских прав и ОСАГО.

Пресс-служба ГУ ГИБДД по Красноярскому краю сообщает, что это не первый случай пьяного вождения в биографии 17-летнего юноши. Сейчас ему придется заплатить штраф в размере 30 тыс. рублей, его дело передано в суд. Кроме этого, правоохранители направили материалы дела по отношению законных представителей юноши в комиссию по делам несовершеннолетних.

Пьяный водитель-рецидивист устроил ДТП в Мурманской области, сообщает ФАН.