Таллин и Москва возобновляют авиасообщение в апреле

Таллин, 19 апреля. Авиасообщение между столицами Эстонии и России возобновляется с 25 апреля. Такую информацию предоставили в пресс-службе Таллинского аэропорта.

Компания «Аэрофлот» будет осуществлять перелеты из таллина в Москву. Прибывшие в Эстонию туристы должны проходить десятидневную самоизоляцию или заранее сдать тест на наличие коронавируса. Первый рейс из Таллина в Москву вылетит 25 апреля, следует из сообщения.

Положительный результат теста на коронавирус получили 117 тыс. человек с начала 2020 года. Порядка 102 тыс. пациентов уже вылечились от заболевания за этот период. Примерно 1,1 тыс. жителей страны скончались от COVID-19.