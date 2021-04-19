Режиссер Егор Абраменко рассказал о работе с актрисой Оксаной Акиньшиной

Режиссер Егор Абраменко поздравил актрису Оксану Акиньшину с днем рождения и рассказал в беседе с ФАН про совместную работу в фильме «Спутник» 2020 года.

«Мне с ней очень хорошо работалось. Оксана — одна из самых интересных российских актрис, и то, что мы с ней сделали в нашей картине, — это довольно выдающийся результат. И я считаю, что у Оксаны впереди огромное количество других интересных проектов. Я желаю ей, чтобы они только приумножались», — поделился режиссер.

Премьера фильма «Спутник» состоялась в 2020 году. Акиньшина сыграла одну из главных ролей. В съемках приняли участие Федор Бондарчук, Петр Федоров и другие.

По сюжету фильма — на дворе 1987 год. На Землю возвращается космический аппарат, в котором только один выживший космонавт. Становится известно, что команда столкнулась с новой формой жизни, а уцелевший вернулся не совсем один.

Кадр из фильма «Спутник» /

Роль нейрофизиолога Татьяны Климовой, которая приехала на секретную базу оценить выжившего, досталась Акиньшиной.

Ранее австралийская компания Village Roadshow и команда продюсера Мэтта Ривза сообщили, что готовятся к съемкам ремейка российского фантастического триллера «Спутник».