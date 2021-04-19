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США готовятся к массовым беспорядкам после оглашения приговора по делу Флойда
Global Look Press  /  Imagespace
Весь мир

США готовятся к массовым беспорядкам после оглашения приговора по делу Флойда

Суд Миннеаполиса вынесет приговор бывшему полицейскому Дереку Шовину.

Миннеаполис, 19 апреля. Сегодня в США суд присяжных должен выслушать окончательные аргументы сторон по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года. После этого 12 присяжных вынесут решение по делу, которое держит всю страну в напряжении уже на протяжении года.

Смерть Джорджа Флойда при аресте сотрудниками полиции Миннеаполиса стала одним из важнейших событий 2020 года в США. Десятки тысяч активистов движений Антифа и Black Lives Matter (BLM) провели сотни акций протеста, которые зачастую перерастали в сопровождавшиеся погромами беспорядки. Ряд мэров городов и губернаторов штатов вслед за протестующими призвали лишить полицию финансирования из-за методов работы полицейских — которые якобы и стали причиной гибели Джорджа Флойда.

Джордж Флойд стал символом протестов в США
wikipedia.org  / Singlespeedfahrer / CC0

Дереку Шовину были предъявлены обвинения по нескольким статьям, включая убийство второй степени. Если присяжные сочтут его виновным, экс-полицейскому грозит до 40 лет тюрьмы. Обвинение настаивает, что действия подсудимого носили умышленный характер — он сознательно прижал во время задержания шею Джорджа Флойда, что спровоцировало остановку дыхания и смерть.

Защита отвергает эти обвинения, указывая, что во время задержания полицейский действовал строго согласно инструкциям, принятым департаментом полиции штата, а смерть задержанного наступила вследствие имевшихся у него проблем со здоровьем.

Частично версию адвокатов подтверждают выводы судмедэксперта, проводившего вскрытие Флойда. Согласно официальному заключению, погибший действительно имел проблемы с сердцем, вызванные длительным употреблением наркотических веществ. Тем не менее отчет подтвердил, что смерть наступила в результате воздействия, примененного к Флойду при аресте.

Учитывая приведенные сторонами доказательства, суд ранее снял с Дерека Шовина часть предъявленных ему обвинений. Сегодня присяжные должны выслушать окончательные доводы сторон и принять решение: являлись ли действия офицера полиции, предпринятые им при аресте Джорджа Флойда, «нападением, повлекшим смерть».

Джордж Флойд и Дерек Шовин
wikipedia.org  / facebook.com / george.floyd.7106 / Darnella Frazier

Суд идет на фоне новых массовых протестов из-за убийства полицией представителей американских меньшинств. На прошлой неделе произошло сразу два резонансных случая — полицейские застрелили афроамериканца Данте Райта и Адама Толедо, 13-летнего подростка из мексиканской общины Чикаго. Эти случаи вновь приковали общественное внимание США к делу Джорджа Флойда и вопросу реформы полиции.

Мирные протесты почти сразу перешли в уличное насилие. В Миннеаполис были направлены силы Национальной гвардии, которые успели попасть под обстрел во время патрулирования улиц. Полицейские участки в городе находятся в осаде и обнесены колючей проволокой. Полицейские управления крупнейших городов страны отозвали сотрудников с выходных и отпусков, перейдя на усиленный режим службы в ожидании новых массовых беспорядков, которые могут начаться после оглашения приговора Шовину.

Тем временем популярный ведущий CNN Крис Куомо объявил в эфире, что реформа полиции состоится лишь после того, как «детей белых начнут убивать».

Протесты захлестнули американское общество
unsplash.com  / 

Обстоятельства гибели Флойда и других жертв полицейских привели к серьезному расколу в американском обществе, которое пытается преодолеть расовую дискриминацию. Данные говорят о том, что полицейские более охотно применяют оружие против цветных подозреваемых. С другой стороны, статистика говорит о том, что афро- и латиноамериканцы чаще белых вступают в банды и совершают преступления. При этом число афроамериканцев и чикано, убитых в ходе бандитских разборок, куда выше, чем количество «цветных» жертв полиции.

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