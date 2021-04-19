США готовятся к массовым беспорядкам после оглашения приговора по делу Флойда

Миннеаполис, 19 апреля. Сегодня в США суд присяжных должен выслушать окончательные аргументы сторон по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года. После этого 12 присяжных вынесут решение по делу, которое держит всю страну в напряжении уже на протяжении года.

Смерть Джорджа Флойда при аресте сотрудниками полиции Миннеаполиса стала одним из важнейших событий 2020 года в США. Десятки тысяч активистов движений Антифа и Black Lives Matter (BLM) провели сотни акций протеста, которые зачастую перерастали в сопровождавшиеся погромами беспорядки. Ряд мэров городов и губернаторов штатов вслед за протестующими призвали лишить полицию финансирования из-за методов работы полицейских — которые якобы и стали причиной гибели Джорджа Флойда.

wikipedia.org / Singlespeedfahrer / CC0

Дереку Шовину были предъявлены обвинения по нескольким статьям, включая убийство второй степени. Если присяжные сочтут его виновным, экс-полицейскому грозит до 40 лет тюрьмы. Обвинение настаивает, что действия подсудимого носили умышленный характер — он сознательно прижал во время задержания шею Джорджа Флойда, что спровоцировало остановку дыхания и смерть.

Защита отвергает эти обвинения, указывая, что во время задержания полицейский действовал строго согласно инструкциям, принятым департаментом полиции штата, а смерть задержанного наступила вследствие имевшихся у него проблем со здоровьем.

Частично версию адвокатов подтверждают выводы судмедэксперта, проводившего вскрытие Флойда. Согласно официальному заключению, погибший действительно имел проблемы с сердцем, вызванные длительным употреблением наркотических веществ. Тем не менее отчет подтвердил, что смерть наступила в результате воздействия, примененного к Флойду при аресте.

Учитывая приведенные сторонами доказательства, суд ранее снял с Дерека Шовина часть предъявленных ему обвинений. Сегодня присяжные должны выслушать окончательные доводы сторон и принять решение: являлись ли действия офицера полиции, предпринятые им при аресте Джорджа Флойда, «нападением, повлекшим смерть».

wikipedia.org / facebook.com / george.floyd.7106 / Darnella Frazier

Суд идет на фоне новых массовых протестов из-за убийства полицией представителей американских меньшинств. На прошлой неделе произошло сразу два резонансных случая — полицейские застрелили афроамериканца Данте Райта и Адама Толедо, 13-летнего подростка из мексиканской общины Чикаго. Эти случаи вновь приковали общественное внимание США к делу Джорджа Флойда и вопросу реформы полиции.

Мирные протесты почти сразу перешли в уличное насилие. В Миннеаполис были направлены силы Национальной гвардии, которые успели попасть под обстрел во время патрулирования улиц. Полицейские участки в городе находятся в осаде и обнесены колючей проволокой. Полицейские управления крупнейших городов страны отозвали сотрудников с выходных и отпусков, перейдя на усиленный режим службы в ожидании новых массовых беспорядков, которые могут начаться после оглашения приговора Шовину.

Chaotic scene tonight outside the Brooklyn Center Police Department where it seems the police and military greatly out number protesters. They are shooting from tanks. pic.twitter.com/F14j0Tj9Gc — daviss (@daviss) April 14, 2021

Тем временем популярный ведущий CNN Крис Куомо объявил в эфире, что реформа полиции состоится лишь после того, как «детей белых начнут убивать».

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Обстоятельства гибели Флойда и других жертв полицейских привели к серьезному расколу в американском обществе, которое пытается преодолеть расовую дискриминацию. Данные говорят о том, что полицейские более охотно применяют оружие против цветных подозреваемых. С другой стороны, статистика говорит о том, что афро- и латиноамериканцы чаще белых вступают в банды и совершают преступления. При этом число афроамериканцев и чикано, убитых в ходе бандитских разборок, куда выше, чем количество «цветных» жертв полиции.