Склад с автозапчастями в Улан-Удэ не могут потушить четыре часа

Улан-Удэ, 19 апреля. Десятки сотрудников МЧС пытаются справиться с огнем в Улан-Удэ. Огнем объят склад запчастей и ГСМ, расположенный на проспекте Автомобилистов.

По предварительным данным, пожар бушует уже четыре часа. К моменту приезда сотрудников МЧС горела крыша склада. С огнем ведут борьбу более 50 спасателей, тушение осуществляется с помощью семи стволов. Информация о возможных пострадавших не поступала.

По мнению пользователей соцсетей, к окончанию тушения от склада мало что останется. Уже сейчас произошло обрушение кровли.