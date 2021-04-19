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Актриса Любовь Толкалина показала «беременный» живот
facebook.com  /  Любовь Толкалина
Шоу-бизнес

Актриса Любовь Толкалина показала «беременный» живот

Знаменитая актриса Любовь Толкалина порадовала поклонников свежими кадрами со съемок сериала «Ни к селу, ни к городу». Она показала себя в «интересном положении».

Москва, 19 апреля. Знаменитая актриса Любовь Толкалина порадовала поклонников свежими кадрами со съемок сериала «Ни к селу, ни к городу». Она показала себя в «интересном положении».

Толкалина играет в сериале одну из главных ролей. В настоящий момент работа над проектом идет полным ходом. О веселых буднях актриса рассказала интернет-пользователям.

Толкалина опубликовала на своей странице в Instagram небольшое видео, на котором звезда с «беременным» животом вместе с партнером по сериалу Александром Бухаровым исполняет зажигательный танец. Свой дуэт артистка в шутку назвала «блуждающие пупки».

Prt Scr instagram.com  /  @tolkalinaliuba

«Ой. Пусть это останется здесь. Кавер на песню «Провал» группы «СПБЧ» в исполнении группы «Блуждающие пупки» Бухаров и Толкалина. Телеканал «Россия» — спонсор этого показа. Снимаем вторую часть комедии «Ни к селу, ни к городу». Чтобы никто из вас не смог упрекнуть меня в том, что я работаю только для модных дорогих закрытых платформ, пренебрегая народным телевидением», — написала 43-летняя звезда.

Короткое видео рассмешило поклонников артистки. Ей сделали комплименты, отметив ее чувство юмора и красоту.

На днях актриса разместила на своей странице шокирующее фото. На кадре артистка предстала абсолютно голой, единственное, чем она прикрыла интересные места, — это гитара.

видео соцсети толкалина
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