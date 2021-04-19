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Клинцевич об авторах акции за Навального: «Чисто российские провокаторы и предатели»
Федеральное агентство новостей  / 
Общество

Клинцевич об авторах акции за Навального: «Чисто российские провокаторы и предатели»

Экс-сенатор Франц Клинцевич уверен, что за организаторами акции в поддержку Алексея Навального стоят западные спецслужбы.

Российский политик, экс-сенатор Франц Клинцевич уверен, что за организаторами акции в поддержку блогера Алексея Навального стоят западные спецслужбы, цель которых — любыми способами расшатать ситуацию в России.

«Факт, что за сторонниками Навального стоят западные спецслужбы, к сожалению, уже настолько очевиден, что многими просто не воспринимается, — отметил Клинцевич в комментарии ФАН. — Провокаторы, воспользовавшись западными санкциями против России, пытаются играть на наших трудностях. Их цель — любой ценой расшатать ситуацию внутри нашей страны. И Навальный — это только повод».

Экс-сенатор отметил, что время для провокации выбрано довольно ловко — незаконная акция приурочена к посланию президента Федеральному собранию.

«За свою политическую жизнь я слушал президентские послания 21 раз. Я знаю, насколько это важное мероприятие, которое закладывает тренды в развитии нашей страны на годы вперед. Тем опаснее пытаться раскачивать страну в этот ответственный момент», — отметил собеседник ФАН.

Клинцевич об авторах акции за Навального: «Чисто российские провокаторы и предатели»
Федеральное агентство новостей  / 

По мнению Клинцевича, в данном случае мы в очередной раз видим в чистом виде вмешательство во внутренние дела России со стороны Запада. Кроме того, это подготовка к масштабным вмешательствам во время парламентских выборов, которые пройдут в РФ осенью, отмечает экс-сенатор.

«Приходится констатировать, что это вмешательство осуществляется руками наших чисто российских провокаторов и предателей, по-другому этих людей назвать не могу», — подчеркнул Франц Клинцевич.

Сторонники блогера Алексея Навального объявили о новой незаконной акции, находясь за границей. Последним из приближенных к Навальному лиц, который отбыл на Запад, стал Владимир Милов. Чтобы выехать из России, он оплатил все наложенные на него штрафы за участие в предыдущих незаконных акциях.

навальный клинцевич вмешательство в дела рф
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