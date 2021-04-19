Рогозин рассказал, когда Россия выйдет из проекта МКС

Москва, 19 апреля. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не будет сокращать программу экспериментов на Международной космической станции (МКС) до появления новой орбитальной станции.

По словам Рогозина, в пилотируемой космонавтике паузы губительно скажутся на научной программе корпорации и ее не будут сворачивать на МКС, пока не будет запущена на орбиту новая национальная российская станция.

«Сбиваться с пути, который мы с таким трудом проходим в отношении МЛМ (многофункционального лабораторного модуля «Наука». — Прим.ред.), не стоит. Модуль должен быть запущен, и он принесет пользу», — добавил он.

По словам главы корпорации, сейчас условия обслуживания российского сегмента станции стали предметом переговоров.

В воскресенье вице-премьер Юрий Борисов заявил, что в 2025 году на МКС проведут полное техническое обследование, после которого будет принято решение об уведомлении иностранных партнеров о выходе со станции. Борисов отметил, что системы МКС стареют и что все чаще космонавты сообщают о технических неисправностях.