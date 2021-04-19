Переехавший из США в Москву блогер объяснил, почему общественный транспорт в России лучше

Москва, 19 апреля. Американец, живущий в России уже пять лет, заявил, что не видит необходимости в покупке личного автомобиля. Он объяснил это удобством общественного транспорта в РФ.

Блогер сразу предупредил, что живет один, без семьи, поэтому часть его аргументов может кому-то не подойти. Говоря об отсутствии планов по покупке машины, американец сразу обратил внимание, что автобусы в городах Центральной России — один из самых доступных видов транспорта. Они часто ходят, а между остановками небольшое расстояние. Гражданина США удивило и наличие повторяющихся маршрутов, удобных для пассажиров.

«Первое время после жизни в Америке я не переставал удивляться удобству, ведь даже в крупном американском городе в центре автобусные остановки — редкость, а сами автобусы проходят не чаще, чем раз в полчаса», — написал он в своем блоге.

Prt Scr youtube.com / Travel Together

Особое внимание он обратил на то, что за пять лет жизни в России и постоянных поездок в такси, метро и автобусах ему не встречались пассажиры в состоянии наркотического опьянения. По его словам, в Соединенных Штатах подобное — частая практика.

«В США общественным транспортом пользуются люди под «травкой», алкоголем, наркотиками, а все потому, что тепло и дешево. Никто не может выгнать неадекватных американских пассажиров, поэтому житель США лучше лишний раз заведет автомобиль, чем поедет с непредсказуемыми людьми», — заявил американец.

По словам блогера, ему очень нравится отношение россиян к тем, кто ведет себя неадекватно в общественных местах. Кондуктор может высадить пассажира, который доставляет другим людям неудобства. Чистота метрополитена стала отдельным пунктом в рассказе американца. Он заявил, что ему очень нравится подземка в России, ведь в США в метро можно встретить крыс и увидеть огромные скопления мусора.

Prt Scr youtube.com / RT

Сфера общественного транспорта активно развивается, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Власти столицы введут расписание на большинство маршрутов. Теперь автобусы будут отправляться каждые пять, десять и 15 минут в зависимости от рейса. Увеличится и количество сидячих мест.