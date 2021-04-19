Беспилотник NASA впервые взлетел в атмосфере Марса

Вашингтон, 19 апреля. Вертолет-беспилотник Ingenuity начал первый полет на Марсе в рамках испытаний, трансляция полета велась на официальном сайте NASA.

Полет в марсианской атмосфере состоялся в 10:30 по московскому времени. Однако из-за расстояния между планетами, данные были получены только спустя несколько часов. Предыдущая попытка поднять вертолет в воздух 9 апреля завершилась неудачей, команды поступали в дрон в неправильном порядке. После этого специалисты произвели переустановку программного обеспечения БПЛА.

Беспилотный вертолет NASA Ingenuity является частью марсохода Perseverance. Он совершил посадку на поверхность Марса 18 февраля 2021 года в рамках исследовательской миссии «Марс-2020». При помощи беспилотника предполагается находить и фотографировать новые области на планете.

В России ранее обсудили планы полетов на Луну и миссию на Марс на совещании, в котором принимал участие президент РФ Владимир Путин.