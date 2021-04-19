Дмитрий Песков указал на провокации Запада на фоне сообщений о незаконных митингах

Москва, 19 апреля. Проведение несогласованных с властями акций незаконно в России. Об этом напомнил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Журналисты в ходе брифинга сообщили, что сторонники блогера Алексея Навального вновь анонсируют несанкционированные митинги. Сотрудники СМИ поинтересовались, обращались ли организаторы к властям, чтобы получить разрешение на проведение акций.

Песков ответил, что не знает, были ли обращения в субъектах РФ. Он отметил, что проведение неразрешенного шествия будет автоматически признано незаконным. В отношении нарушителей будут приняты действия в соответствии с российскими законами.

Важно обратить внимание, что провокационные призывы к участию в митингах сейчас поступают не только с территории России, но и из западных стран. Песков порекомендовал не забывать об этом.

В ходе брифинга Дмитрий Песков также прокомментировал требование прокуратуры признать "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК, признан иноагентом в РФ) экстремистской организацией. Он отметил, что надзорное ведомство выполняет свою функцию, которая заключается в борьбе с беззаконием.