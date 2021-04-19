Захарова: чешский МИД больше не сможет принимать на работу россиян

Москва, 19 апреля. Посольство Чехии не сможет нанимать граждан РФ на работу, заявила российский дипломат Мария Захарова.

Обвинения Праги в адрес России придуманы на скорую руку, уточнили в Министерстве иностранных дел РФ.

Ранее первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек заявил о высылке 18 российских дипломатов из страны. Вскоре премьер-министр республики добавил, что власти подозревают спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

Министерство иностранных дел России в свою очередь отметило, что считает подозрения Праги надуманными и абсурдными. Уже в понедельник МИД РФ потребовал высылки 20 сотрудников чешского посольства из страны.