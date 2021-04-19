Кремль: Путин и Байден не обсуждали ситуацию с Навальным

Москва, 19 апреля. Во время телефонных переговоров российский и американский президенты не обсуждали осужденного блогера Алексея Навального, сообщил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина рассказал, какие темы обсуждал президент России с американским коллегой Джо Байденом. Одной из основных стало предполагаемое покушение на семью лидера Белоруссии Александра Лукашенко.

«Навального Путин и Байден не обсуждали», — сообщил Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также ответил, что не располагает данными о здоровье Навального и не может принимать на веру информацию о его «критическом» состоянии.

Сторонники осужденного блогера анонсировали проведение нового митинга. МВД настоятельно просит граждан не участвовать в незаконном шествии.