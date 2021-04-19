Общегородской траур по пяти погибшим в ДТП подросткам объявят в Новочеркасске

Ростов-на-Дону, 19 апреля. Власти Новочеркасска решили объявить траур по пяти несовершеннолетним жертвам жуткого ДТП. Об этом сообщили представители городской администрации.

Все развлекательные мероприятия, запланированные на 19 апреля, будут отменены. Также на улицах города приспустят флаги. Местное правительство пообещало оказать помощь родителям погибших в аварии подростков.

ДТП произошло рано утром 18 апреля в Новочеркасске. Автомобиль Hyundai под управлением подростка врезался в дерево. В результате инцидента погибли пять молодых людей в возрасте от 14 до 15 лет.

Юноши сели в машину пьяными после празднования дня рождения одного из членов компании. В настоящее время прокуратура Ростовской области проводит проверку по факту происшествия, сообщал ФАН.