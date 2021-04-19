Владимир Зеленский предложил сенсационный законопроект «О статусе олигархов»

На днях в Киеве местные политологи представили исследование о необходимости «деолигархизации» на Украине. Они хвалили режим Владимира Зеленского за санкции, введенные против Виктора Медведчука, и предрекали, что «сближение с Евросоюзом само по себе выведет украинских олигархов из политики». Корреспондент ФАН в украинской столице с ужасом выслушал этих гигантов мысли.
Напомним, 15 апреля на заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины президент Владимир Зеленский предложил разработать законопроект «О статусе олигарха», который позволил бы регулировать влияние этих лиц на политику и экономику. Это предложение, озвученное человеком, приведенным к власти как раз олигархами, вызвало бурную реакцию среди местных экспертов. В основном — злую иронию и насмешки.
Но киевские политологи делятся на три группы. Первая — аналитики-националисты, всемерно поддерживающие Запад и действующий режим в стремлении отторгнуть все российское, побыстрее прийти в Европу и так далее. Вторая, крайне небольшая, группа — вменяемые эксперты, сохранившие способность объективно оценивать ситуацию, делать верные прогнозы и остро критиковать власть. Третья группа — «хамелеоны», не имеющие собственных убеждений, обожающие гранты и заказы от власти, способные истолковать любую проблему по принципу «как прикажете, так и сделаем».
Именно к подвиду «хамелеонов» относятся Владимир Фесенко, Андрей Еременко и Александр Каменец, которые представили СМИ результаты своего исследования о деолигархизации. Так, по результатам их соцопроса, который проводился 20-21 марта среди 1200 взрослых украинцев, 47,1% респондентов главной опасностью для украинского общества назвали «доминирование олигархов в политике и экономике». Это, по мнению экспертов, якобы четко зафиксировало запрос украинцев на деолигархизацию.
В то же время 49,4% респондентов заявили, что не считают влияние ни одного из олигархов на политику положительным для страны. По результатам опроса 28,4% граждан считают, что сейчас на Украине начался процесс деолигархизации, 38,9% заявили, что такого процесса нет и в помине, а 20,3% уверены, что, наоборот, влияние олигархов на политику и экономику страны только усиливается. При этом Владимир Фесенко сообщил — почти все опрошенные одобрили санкции, введенные СНБО Украины против олигарха Виктора Медведчука, и хотели бы, чтобы этот тренд был продолжен.
А Андрей Еременко назвал Медведчука «самым нелюбимым олигархом на Украине» — якобы его поддерживает «чуть более 1% граждан». Весь этот поток статистической информации вызвал у корреспондента опасения, что Фесенко и его коллеги живут в какой-то другой Украине. Потому что вменяемая социология фиксирует: более половины граждан сочли санкции против Медведчука беззаконием. А поддержка партии ОПЗЖ, возглавляемой им, сегодня превышает в стране 20%.
Но Фесенко, Каменца и Еременко реальная статистика, похоже, не волнует. Зато они составили собственную классификацию украинских олигархов. Это главные олигархи («высшая лига» украинского олигархата), полуолигархи («первая лига», те, кто победнее), «олигархи из прошлого» (входят в список богачей, но не участвуют в политике), «полуолигархи в изгнании» (богатеи, вынужденные покинуть Украину) и региональные олигархи. Особенностями украинской олигархической системы эксперты назвали ее плюралистичность, конкуренцию и отсутствие четкой иерархии в принятии решений.
Троица экспертов сообщила, что в целом режим Зеленского действует в правильном направлении, но предупредила — попытка начать войну со всеми олигархами сразу «смертельно опасна для любого украинского лидера».
«Это все равно, что вести войну сразу на несколько фронтов и с разными врагами одновременно — без шансов на успех. Неудивительно, что никто из украинских президентов даже и не пытался это делать. Гораздо проще договариваться и сотрудничать с олигархами. Тем не менее, объективно, ослабление олигархов отвечает и общественным интересам, и интересам самого президента, если он хочет быть сильным государственным лидером», — сообщил Фесенко.
По словам Еременко, речь идет не просто о борьбе с олигархами, а о преодолении деформирующего влияния большого бизнеса на политику Украины.
«Нет сомнений в необходимости деолигархизации и в политике, и в экономике. Тем более, что к этому нас толкает сближение с Европой, — заявил Каменец. — Общие стандарты стран Запада подразумевают ограничение влияния бизнеса и олигархов на политику, к чему стремится и Украина. Кроме того, деолигархизация может стать своеобразным социальным лифтом для бизнесменов из регионов. Они могут стать не олигархами, а социально ответственными богатыми людьми национального уровня».
«Главный вывод, к которому мы пришли, — деолигархизация на Украине может быть растянута во времени, но неизбежна. Этот процесс уже стартовал, — заявил Фесенко. — Чем дальше Украина продвинется по пути евроинтеграции, тем больше «красных флажков» по уменьшению влияния олигархов будет расставлять для нашей страны Евросоюз. Но не надо надеяться, что борьба с олигархами принесет президенту популярность и рост рейтингов — разве что их одного за другим начнут сажать в тюрьму. Но это возможно только при использовании авторитарных методов. А при нынешней судебной системе и текущем состоянии силовых органов такой сценарий вряд ли возможен».
Корреспонденту ФАН было страшно слушать этих людей. Они на полном серьезе пытались убедить журналистов, что войну олигархам способен объявить Владимир Зеленский, запутавшийся и запуганный Западом. И даже просили его объявлять войну не всем олигархам сразу. Они без конца повторяли мантру «заграница нам поможет» и открыто надеялись, что Евросоюз будет заботливо внедрять на Украине свои стандарты и даже «прижмет хвосты» местным богатеям. Эксперты-«хамелеоны» несли всю эту чушь с умным видом и даже не краснели.
Глядя на этих людей, корреспондент ФАН испытал испанский стыд. Подумалось, что сегодняшняя искалеченная Украина пребывает в своем нынешнем виде во многом благодаря именно таким людям, как Фесенко и компания. То есть с виду серьезным и авторитетным деятелям, которые способны поддержать любую ложь, насилие и беззаконие всегда, когда это приносит им выгоду. При этом они готовы драться насмерть за денежные гранты от тех же олигархов, против которых советуют бороться несчастному Зеленскому.