Владимир Зеленский предложил сенсационный законопроект «О статусе олигархов»

На днях в Киеве местные политологи представили исследование о необходимости «деолигархизации» на Украине. Они хвалили режим Владимира Зеленского за санкции, введенные против Виктора Медведчука, и предрекали, что «сближение с Евросоюзом само по себе выведет украинских олигархов из политики». Корреспондент ФАН в украинской столице с ужасом выслушал этих гигантов мысли.

Напомним, 15 апреля на заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины президент Владимир Зеленский предложил разработать законопроект «О статусе олигарха», который позволил бы регулировать влияние этих лиц на политику и экономику. Это предложение, озвученное человеком, приведенным к власти как раз олигархами, вызвало бурную реакцию среди местных экспертов. В основном — злую иронию и насмешки.

Но киевские политологи делятся на три группы. Первая — аналитики-националисты, всемерно поддерживающие Запад и действующий режим в стремлении отторгнуть все российское, побыстрее прийти в Европу и так далее. Вторая, крайне небольшая, группа — вменяемые эксперты, сохранившие способность объективно оценивать ситуацию, делать верные прогнозы и остро критиковать власть. Третья группа — «хамелеоны», не имеющие собственных убеждений, обожающие гранты и заказы от власти, способные истолковать любую проблему по принципу «как прикажете, так и сделаем».

Именно к подвиду «хамелеонов» относятся Владимир Фесенко, Андрей Еременко и Александр Каменец, которые представили СМИ результаты своего исследования о деолигархизации. Так, по результатам их соцопроса, который проводился 20-21 марта среди 1200 взрослых украинцев, 47,1% респондентов главной опасностью для украинского общества назвали «доминирование олигархов в политике и экономике». Это, по мнению экспертов, якобы четко зафиксировало запрос украинцев на деолигархизацию.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

В то же время 49,4% респондентов заявили, что не считают влияние ни одного из олигархов на политику положительным для страны. По результатам опроса 28,4% граждан считают, что сейчас на Украине начался процесс деолигархизации, 38,9% заявили, что такого процесса нет и в помине, а 20,3% уверены, что, наоборот, влияние олигархов на политику и экономику страны только усиливается. При этом Владимир Фесенко сообщил — почти все опрошенные одобрили санкции, введенные СНБО Украины против олигарха Виктора Медведчука, и хотели бы, чтобы этот тренд был продолжен.

А Андрей Еременко назвал Медведчука «самым нелюбимым олигархом на Украине» — якобы его поддерживает «чуть более 1% граждан». Весь этот поток статистической информации вызвал у корреспондента опасения, что Фесенко и его коллеги живут в какой-то другой Украине. Потому что вменяемая социология фиксирует: более половины граждан сочли санкции против Медведчука беззаконием. А поддержка партии ОПЗЖ, возглавляемой им, сегодня превышает в стране 20%.

Но Фесенко, Каменца и Еременко реальная статистика, похоже, не волнует. Зато они составили собственную классификацию украинских олигархов. Это главные олигархи («высшая лига» украинского олигархата), полуолигархи («первая лига», те, кто победнее), «олигархи из прошлого» (входят в список богачей, но не участвуют в политике), «полуолигархи в изгнании» (богатеи, вынужденные покинуть Украину) и региональные олигархи. Особенностями украинской олигархической системы эксперты назвали ее плюралистичность, конкуренцию и отсутствие четкой иерархии в принятии решений.

Троица экспертов сообщила, что в целом режим Зеленского действует в правильном направлении, но предупредила — попытка начать войну со всеми олигархами сразу «смертельно опасна для любого украинского лидера».

«Это все равно, что вести войну сразу на несколько фронтов и с разными врагами одновременно — без шансов на успех. Неудивительно, что никто из украинских президентов даже и не пытался это делать. Гораздо проще договариваться и сотрудничать с олигархами. Тем не менее, объективно, ослабление олигархов отвечает и общественным интересам, и интересам самого президента, если он хочет быть сильным государственным лидером», — сообщил Фесенко.

По словам Еременко, речь идет не просто о борьбе с олигархами, а о преодолении деформирующего влияния большого бизнеса на политику Украины.

«Нет сомнений в необходимости деолигархизации и в политике, и в экономике. Тем более, что к этому нас толкает сближение с Европой, — заявил Каменец. — Общие стандарты стран Запада подразумевают ограничение влияния бизнеса и олигархов на политику, к чему стремится и Украина. Кроме того, деолигархизация может стать своеобразным социальным лифтом для бизнесменов из регионов. Они могут стать не олигархами, а социально ответственными богатыми людьми национального уровня».

«Главный вывод, к которому мы пришли, — деолигархизация на Украине может быть растянута во времени, но неизбежна. Этот процесс уже стартовал, — заявил Фесенко. — Чем дальше Украина продвинется по пути евроинтеграции, тем больше «красных флажков» по уменьшению влияния олигархов будет расставлять для нашей страны Евросоюз. Но не надо надеяться, что борьба с олигархами принесет президенту популярность и рост рейтингов — разве что их одного за другим начнут сажать в тюрьму. Но это возможно только при использовании авторитарных методов. А при нынешней судебной системе и текущем состоянии силовых органов такой сценарий вряд ли возможен».

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Корреспонденту ФАН было страшно слушать этих людей. Они на полном серьезе пытались убедить журналистов, что войну олигархам способен объявить Владимир Зеленский, запутавшийся и запуганный Западом. И даже просили его объявлять войну не всем олигархам сразу. Они без конца повторяли мантру «заграница нам поможет» и открыто надеялись, что Евросоюз будет заботливо внедрять на Украине свои стандарты и даже «прижмет хвосты» местным богатеям. Эксперты-«хамелеоны» несли всю эту чушь с умным видом и даже не краснели.

Глядя на этих людей, корреспондент ФАН испытал испанский стыд. Подумалось, что сегодняшняя искалеченная Украина пребывает в своем нынешнем виде во многом благодаря именно таким людям, как Фесенко и компания. То есть с виду серьезным и авторитетным деятелям, которые способны поддержать любую ложь, насилие и беззаконие всегда, когда это приносит им выгоду. При этом они готовы драться насмерть за денежные гранты от тех же олигархов, против которых советуют бороться несчастному Зеленскому.