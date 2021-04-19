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Песков: Россия намерена продолжить отвечать США зеркальными санкциями
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Политика

Песков: Россия намерена продолжить отвечать США зеркальными санкциями

  /   Обновлено: 19 апреля 2021 13:59
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия и дальше будет отвечать на санкции Вашингтона по принципу взаимности.

Москва, 19 апреля. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия и дальше будет отвечать на санкции Вашингтона по принципу взаимности.

Об этом пресс-секретарь российского президента рассказал в ходе встречи с журналистами, которая состоялась в понедельник, 19 апреля. Представитель Кремля отметил, что Россия не оставит без ответа и новые ограничения, введенные Вашингтоном.

«Принцип взаимности здесь является абсолютной константой. И на основе этой взаимности приняты решения», — рассказал Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Москва никогда не выступала в качестве инициатора обмена «санкциями» и отметил, что это излюбленная тактика американских политиков, которую в России не разделяют.

В четверг, 13 апреля, президент США Джо Байден подписал указ о введении новых антироссийских санкций, которые запретили американским компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства. Минфин США ввел ограничения для 16 организаций и 16 физических лиц.

Британские журналисты издания Bloomberg предположили, что США могут ввести и дополнительные санкции в отношении долговых ценных бумаг России так, чтобы они распространялись на вторичный рынок.

санкции сша песков
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