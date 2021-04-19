Песков подтвердил, что Путин и Байден обсуждали попытку госпереворота в Белоруссии

Москва, 19 апреля. Президент России Владимир Путин обсуждал с американским коллегой Джо Байденом попытку переворота в Белоруссии. Эту информацию подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Белорусский лидер Александр Лукашенко ранее сообщил, что Путин в ходе телефонного разговора с Байденом поднимал вопрос о подготовке покушения на президента республики.

Журналисты в беседе с Песковым спросили, может ли тот подтвердить, обсуждалась ли лидерами двух держав указанная тема.

«Да, могу», — ответил Песков.

Ранее Лукашенко сообщил о задержании нескольких человек, подозреваемых в подготовке покушения на него и на его детей. В КГБ Белоруссии подтвердили слова президента и добавили, что злоумышленники спланировали свои действия и готовились к практической реализации плана по устранению Лукашенко.