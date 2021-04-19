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Дмитрий Шепелев рассекретил имя и пол второго ребенка
instagram.com  /  @dmitryshepelev
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев рассекретил имя и пол второго ребенка

В конце марта телеведущий Дмитрий Шепелев стал отцом второй раз. Он долго скрывал имя и пол ребенка, однако по цвету одежды и коляски стало понятно, что это мальчик.

Москва, 19 апреля. В конце марта телеведущий Дмитрий Шепелев стал отцом второй раз. Он долго скрывал имя и пол ребенка, однако по цвету одежды и коляски стало понятно, что это мальчик.

Возлюбленная Шепелева, дизайнер Екатерина Тулупова 26 марта подарила ему второго ребенка. Уже через несколько дней девушка вернулась с новорожденным из клиники домой, где малыша уже с нетерпением ждали Платон и Лада — дети пары от предыдущих отношений. Дмитрий Шепелев не стал сообщать пол ребенка, однако большинство пользователей Сети были уверены, что у ведущего родился сын. И были абсолютно правы.

Телеведущий и его возлюбленная долго не могли выбрать имя малышу. Звезда даже устроил на своей странице в Instagram голосование, предоставив несколько вариантов имени для ребенка. Большинство подписчиков выбрали имя Матвей.

Шепелев, видимо, был не в восторге от этого варианта, поэтому заявил, что еще подумает. И, наконец, пара определилась — сына назвали Тихоном. В соцсети телеведущий опубликовал документ, который необходим для получения свидетельства о рождении.

«Тихон Дмитриевич», — рассекретил имя ребенка Шепелев.

Недавно ведущий ответил на вопрос, который больше всего волновал его поклонников, — как к рождению сына отнеслись маленькие Платон и Лада, сообщает «Вечерняя Москва». Оказалось, что дочка Тулуповой от первого брака, «мечтала поскорее увидеть и взять на руки» малыша. Сложнее было с сыном Жанны Фриске. По словам Шепелева, Платона сильно «накрыло» от рождения брата.

дети семья отношения телеведущий шепелев
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