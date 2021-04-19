Иммунологи объяснили разницу антител к коронавирусу у привитых и переболевших

, 19 апреля. Антитела к COVID-19 у переболевших и привитых от коронавируса вырабатываются по-разному, рассказали иммунологи в эфире телепередачи «Жить здорово!».

Количество антител к COVID-19 в организме у переболевших людей гораздо выше, чем у прошедших вакцинацию от заболевания, объяснил врач-невролог Дмитрий Шубин. В то же время иммунитет к коронавирусу в редких случаях может не вырабатываться как от прививки, так и после выздоровления от COVID-19, добавила врач и телеведущая Елена Малышева.

Перенесшие коронавирусную инфекцию люди, как правило, имеют к ней стойкий иммунитет, обратил внимание врач педиатр-иммунолог Андрей Продеус. По его словам, в организме таких пациентов остается более разнообразный набор антител, чем после прививки от COVID-19.

«Иммунитет переболевших не лучше, а разнообразнее. Переболевшие этим вирусом имеют лучше иммунитет слизистой, чем вакцинированные», — уточнил Продеус в эфире «Жить здорово!».

Люди старше 65 лет больше всего подвержены заражению коронавирусной инфекцией, отметила Малышева. Ожирение и хронические заболевания также считаются отягчающими факторами, поэтому таким пациентам рекомендуется в первую очередь делать прививку от COVID-19.