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Депутат Госдумы выразил надежду на признание ДНР и ЛНР в послании Путина
Федеральное агентство новостей  / 
Политика

Депутат Госдумы выразил надежду на признание ДНР и ЛНР в послании Путина

Депутат ГД Александр Шерин считает логичным возможное заявление президента России 21 апреля о признании республик Донбасса.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в интервью ФАН признался, что хотел бы услышать в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию слова о признании Донецкой и Луганской Народных Республик.

«Хотелось бы, чтобы президент все-таки озвучил в своем послании намерение признать независимость этих двух самопровозглашенных республик. А то у нас братья русские, православные семь лет гибнут уже, семь лет — в состоянии войны», — отметил Шерин.

Депутат отметил, что такое заявление было бы особенно оправданным на фоне происходящей в последние месяцы эскалации конфликта в Донбассе.

«Ситуация напряженная, и в последние месяцы она накаляется вокруг этих территорий: активизировалась НАТО, подтягивают к нашим границам все больше техники и личного состава. Украинские политические элиты озвучивают определенные намерения. На фоне этого было бы логично, чтобы президент озвучил какое-то конкретное, четкое решение», — обратил внимание собеседник ФАН.

По мнению депутата, официальное признание статуса народных республик в Донбассе не нанесет ощутимого ущерба отношениям России с Западом.

«Хуже в глазах международного сообщества уже не будем. От нас будут хотеть больше и больше, что мы должны отступить. А мы отступить не имеем права и не будем этого делать. ЛНР И ДНР должны быть признаны. Хотелось бы это услышать», — подытожил Шерин.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что Донбасс обязательно «станет частью великой России», когда наступит время. Он отметил, что в 2014 году ЛНР и ДНР самостоятельно сделали свой выбор, который заключается в «интеграции с Россией».

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