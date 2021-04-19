Россия сочла действия Чехии провокационными и недружественными

Москва, 19 апреля. В Кремле прокомментировали высылку российских дипломатов властями Чехии.

Представители российского внешнеполитического ведомства выразили протест из-за высылки из Праги сотрудников дипломатической миссии РФ. Врио главы МИД Чехии Ян Гамачек сообщил, что зеркальные меры России оказались сильнее, чем ожидало правительство республики.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что действия Чехии по высылке российских дипломатов оцениваются как провокационные и недружественные.

Напомним, Россия в ответ выслала 20 чешских представителей.